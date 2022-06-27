Роман Бусаргин поручил проконтролировать передачу саратовских школ на областной уровень

Роман Бусаргин

Роман Бусаргин прокомментировал передачу трех саратовских школ на областной уровень. Своим мнением он поделился в Телеграм-канале.

- Вячеслав Володин справедливо заметил, что базовые школы области нужно передавать на региональный уровень. У каждого учреждения богатая история, сильный педагогический коллектив, сложились даже династии учителей. Их ученики регулярно занимают призовые места на олимпиадах и конкурсах всероссийского уровня, - рассказывает Роман Бусаргин.

Он так же отметил, что поручил региональному министерству образования подготовить список школ, которые готовы принять на областной уровень. Решение о передаче школ на региональный уровень уже принято по Физико-техническому лицею, Лицею гуманитарных наук, Гимназии №1 в Саратове. Они все входят в топ-500 школ России.

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