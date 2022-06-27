Роман Бусаргин

В Энгельсе обещают начать масштабный ремонт тротуаров. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Роман Бусаргин.

Сегодня, 27 июня, врио главы региона Роман Бусаргин встретился с руководителями ЭМР и обсудил вопрос ремонта тротуаров. По словам Бусаргина, в рамках первого этапа программы, которая рассчитана на 5 лет, приведут в порядок 60 участков. В общей сложности на эти работы выделено 70 миллионов рублей.

В первую очередь будут отремонтированы подходы к социальным учреждениям, таким как: детские сады, школы, больницы и поликлиники, детские школы искусств. Участки должны определяться с учетом мнения жителей.

— Работы необходимо завершить к началу сентября. Очень важно, чтобы ремонтом были охвачены тротуары не только в центре города, но и в других районах. Особое внимание поручил обратить на поселок Приволжский. Встречался с местными жителями, они массово жалуются на проблему с пешеходными дорожками, — рассказал врио губернатора области.

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