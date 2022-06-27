В Саратовской области появились на свет Клим и Стефания, о чем сообщает управление ЗАГСа по региону.

Самыми редкими именами на неделе также стали Виолетта и Сабрина.

Всего за неделю в отделах ЗАГС в Саратове, Энгельсе и Балакове было зарегистрировано рождении 216 детей, из них 115 – девочки, а 101 мальчик. Стоит отметить, что в регионе также прибавилось три двойни.

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