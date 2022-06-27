ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 26 июня, в Энгельсе пожар произошел из-за стоявшего на зарядке телефона, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В 21:10 на улице Молодежной произошло возгорание в одном из пятиэтажных домов в квартире на втором этаже. Во время эвакуации жильцов 8 человек были выведены с помощью спасательных устройств, еще 7 эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 9 кв.м, выгорела одна из комнат, на месте происшествия работали 4 пожарных расчета. Дознаватели МЧС считают, что наиболее вероятной причиной пожара стал телефон, который был подключен к зарядному устройству и загорелся.