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Общество27 июня 2022 8:18

В Энгельсе пожар произошел из-за стоявшего на зарядке телефона

Источник:kp.ru
ГУ МЧС по Саратовской области

ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 26 июня, в Энгельсе пожар произошел из-за стоявшего на зарядке телефона, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

В 21:10 на улице Молодежной произошло возгорание в одном из пятиэтажных домов в квартире на втором этаже. Во время эвакуации жильцов 8 человек были выведены с помощью спасательных устройств, еще 7 эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет.

Площадь пожара составила 9 кв.м, выгорела одна из комнат, на месте происшествия работали 4 пожарных расчета. Дознаватели МЧС считают, что наиболее вероятной причиной пожара стал телефон, который был подключен к зарядному устройству и загорелся.