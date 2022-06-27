Скриншот из видео очевидца

В центре Саратова Ford перевернулся набок. Об этом стало известно из социальных сетей.

Вчера, 26 мая, в центре Саратова произошло ДТП. Одна из очевидцев происшествия выложила в городском сообществе «Саратов Онлайн» видео с перевернувшейся на бок легковой автомашиной. Кроссовер Ford перевернулся на пересечении Университетской и Зарубина. На видео прибывшие пожарные смывают с асфальта пролившиеся ГСМ во избежание пожара.

В комментариях саратовцы предположили, что дело в превышении скорости. Причина переворота авто устанавливается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.