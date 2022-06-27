Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 8:06

Саратовцы ищут нуждающегося в помощи врача жителя Тамбовской области

Наталия Калинина
Фото - Лиза Алерт

Фото - Лиза Алерт

Саратовцы ищут нуждающегося в помощи врача жителя Тамбовской области, об этом сообщают в своей группе ВКонтакте волонтеры «Лиза Алерт».

Пропал 49-летний Юрий Криченко из села Сампур в Тамбовской области. С 21 июня 2022 года нет информации о его местонахождении. Рост пропавшего составляет 160 сантиметров, у него xудощавое телосложение, карие глаза и черные волосы. В день исчезновения на нем были черная олимпийка, розовая рубашка, черные штаны и розовые мокасины.

Инфорг поисков – КСЮша МАРТЫШКА. С ней можно связаться по номеру 8 915 881 33 43.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.