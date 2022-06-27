Фото - Лиза Алерт

Саратовцы ищут нуждающегося в помощи врача жителя Тамбовской области, об этом сообщают в своей группе ВКонтакте волонтеры «Лиза Алерт».

Пропал 49-летний Юрий Криченко из села Сампур в Тамбовской области. С 21 июня 2022 года нет информации о его местонахождении. Рост пропавшего составляет 160 сантиметров, у него xудощавое телосложение, карие глаза и черные волосы. В день исчезновения на нем были черная олимпийка, розовая рубашка, черные штаны и розовые мокасины.

Инфорг поисков – КСЮша МАРТЫШКА. С ней можно связаться по номеру 8 915 881 33 43.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.