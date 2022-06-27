Коллегия утвердила двух новых судей Саратовского областного суда

Заседание квалификационной коллегии

24 июня квалификационная коллегия утвердила кандидатуры двух новых судей Саратовского областного суда, а также еще 10 судей различных инстанций.

На должности судей Саратовского областного суда рекомендованы Андрея Евстратов и Карпачева Татьяна. Кроме того, двое судей назначены в Пугачевский районный суд.

Утверждены кандидатуры мирового судьи судебного участка № 9 Заводского района Саратова, судебного участка № 7 Ленинского района, судебного участка № 2 Октябрьского района, мирового судьи судебного участка № 2 в Балаково, судебного участка № 4 Вольского района, мирового судьи судебного участка № 5 Вольского района, мирового судьи судебного участка № 1 Федоровского района, мирового судьи судебного участка № 6 г. Балаково. Квалификационная коллегия одобрила представленных кандидатов.

Кроме того, судья Фрунзенского районного суда Саратова, судья Балашовского районного суда, мировой судья судебного участка № 8 Ленинского района Саратова и мировой судья судебного участка № 6 Октябрьского района были освобождены от своих полномочий.

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