Строительство парка «Изумрудный»: за ходом работ следит глава администрации района

В парке "Изумрудный", строительство которого идет в Волжском районе Саратова, ведутся работы по установлению систем автоматического полива.

Проконтролировал ход работ по прокладке систем автополива, а также осмотрел высаженные ранее зеленые насаждения Владимир Бьятенко, глава администрации Волжского района. Совместно с профильными заместителями он встретился с руководителем подрядной организации, осуществляющей работы в парке «Изумрудный» 25 июня.

Глава администрации района отметил: «Важно, чтобы молодые саженцы смогли прижиться, а на время проведения системы автополива, уход за зелеными насаждениями осуществляется специализированной техникой. Поручил усилить темп работ, чтобы жители смогли как можно скорее в полной мере воспользоваться всеми удобствами нового парка».

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