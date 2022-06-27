Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 июня 2022 6:56

В Татищевском районе сгорел Камаз с трубами

Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 26 июня, в Татищевском районе Саратовской области сгорел Камаз с трубами, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в 15.43 на трассе «Нижний Новгород-Саратов» возле села Полчаниновка. Огонь охватил автомобиль Камаз с прицепом, в котором лежали металлические трубы. Причина пожара устанавливается, обошлось без пострадавших.

На месте работали два пожарных расчета. Смотрите больше фото в нашем Телеграм-канале.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.