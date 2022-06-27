В Татищевском районе сгорел Камаз с трубами

Фото: ГУ МЧС

Вчера, 26 июня, в Татищевском районе Саратовской области сгорел Камаз с трубами, об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в 15.43 на трассе «Нижний Новгород-Саратов» возле села Полчаниновка. Огонь охватил автомобиль Камаз с прицепом, в котором лежали металлические трубы. Причина пожара устанавливается, обошлось без пострадавших.

На месте работали два пожарных расчета. Смотрите больше фото в нашем Телеграм-канале.

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