В Марксе на переходе сбили 13-летнюю девочку

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 26 июня, в Марксе сбили 13-летнюю девочку, об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 13:53 по адресу проспект Строителей, 2. Автомобиль Toyota Corola, за рулем которого был 38-летний мужчина, сбил 13-летнюю девочку, которая находилась на пешеходном переходе.

В результате ДТП пострадавшая попала в больницу.

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