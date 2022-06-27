В Елшанке и возле Городского парка отключили воду

Сегодня, 27 июня, в Елшанке и возле Городского парка в Саратове отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».

Возле Горпарка проводятся работы по адресу Дегтярная - Дегтярная площадь. До 18.00 прекращена подача холодной воды для абонентов по адресам Дегтярная (от 2-го Стационного пр. до Дегтярной пл.), 7-й Интернациональный проезд, Дегтярная площадь.

В Елшанке в Ленинском районе идет ремонт труб по адресу 3-я Степная, 13. Пока он не закончится прекращено водоснабжение абонентов улиц: Московское шоссе, 37а, 3-я Степная, 13, 13б. Работы планируют завершить к 18:00.

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