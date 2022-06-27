Фото: СУ СКР

В Заводском районе Саратова обнаружено тело мужчины в возрасте. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера днем, 26 июня, рядом с частным домом на 5-ом Динамовском проезде обнаружили тело 59-летнего мужчины.

Следственным отделом по Заводскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту смерти 59-летнего мужчины.

Следователем СК проведен осмотр места происшествия, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Назначено судмедэкспертиза.

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