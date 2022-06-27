На сегодня, 27 июня, в Саратовской области обнаружено еще 68 зараженных коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 254 704 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 247 941 человек, за сутки — 61. В стационарах остаются 207 человек, на амбулаторном лечении пребывают 628.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 14 лет — 12;
- 15-29 лет — 11;
- 30-49 лет — 12;
- 50-64 лет — 14;
- 65 и старше — 19.
С пневмонией поступили три человека, с признаками ОРВИ — 65.
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