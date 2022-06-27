Фото: ГИБДД

В Заводском районе Саратова столкнулись три легковушки. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Сегодня, 27 июня, в 8 утра в Заводском районе Саратова произошло ДТП.

На пересечении улиц Ново-Астраханское шоссе и Маркина столкнулись три автомобиля. Две иномарки марки Kia — Kia Rio и Kia Sportage и одна ВАЗ-2107 столкнулись среди произошло столкновение трёх автомобилей- Киа, Киа и Ваз 2107.

Трое пассажиров-детей из автомобиля Kia были госпитализированы.

Обновление от 11:00 - все три ребенка - два мальчика возрастом 1 год, 8 лет и трехлетняя девочка отпущены из травмпункта.

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