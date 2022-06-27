Эксперты рассказали, в какой отрасли в Саратове больше всего получают

Средняя зарплата в Саратовской области составляет 41 тысячу рублей

Эксперты определили отрасль с самой высокой зарплатой в Саратове. Соответствующее исследование сегодня, 27 июня, опубликовали РИА Новости.

Издание составило рейтинг российских городов по зарплатам в различных отраслях. Саратов оказался на 43 месте из ста. Самые высокие зарплаты, по мнению экспертов, оказались у тех, кто занимается профессиональной и научной деятельностью. Там средняя зарплата составляет 68 тысяч рублей. Отметим, что средняя зарплата в Саратовской области составляет 41 тысячу рублей.

На первых местах в рейтинге ожидаемо оказалась Москва и невероятные для Саратова 211 тысяч рублей за финуслуги, а также промышленные центры Мурманск и Магадан, где в сфере рыболовства и сельского хозяйства можно получать по 193 и 169 тысяч соответственно.

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