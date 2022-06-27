План-схема
В среду два района Саратова останутся без воды на сутки. Об этом уведомляет ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».
В предстоящую среду, 29 июня, с 6.00 до 5.30 30 июня коммунальщики проведут плановые работы на водопроводе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.
Для этого холодное водоснабжение будет отключено абонентам следующих улиц:
- 1-й Кооперативный пр. (от ул. Крестьянская до ул. 1-я Садовая);
- 1-й Некрасовский пр.;
- 1-й пр. Радищева (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);
- 1-я Садовая (от пр. Радищева до ул. Симбирская);
- 1-я Фильтровая;
- 2-й пр. Радищева (от ул. Соколовая до ул. 1-я Садовая);
- 2-й, 3-й и 4-й Веселые пр.;
- 32-й Стрелковой Дивизии;
- 3-й Малосоляной пр.;
- Б. Горная (от ул. Мясницкая до ул. Вознесенская);
- Б. Затонская (от ул. Соколовая до Дальнего Затона);
- Будочная;
- Веселая (от ул. Соколовая до Соколовой горы);
- Вознесенская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
- Героев Краснодона;
- Горького (от ул. Соколовая до ул. 1-я Садовая);
- Комсомольская (от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);
- Красновая;
- Лермонтова (от ул. Соколовая до дома №77а по ул. Лермонтова);
- М. Горная;
- М. Затонская;
- М. Соляная;
- Мичурина (от ул. Соколовая до Соколовой горы);
- Мясницкая (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);
- Мясницкий Овраг;
- Некрасова (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
- Октябрьская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
- Радищева (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);
- Рогожина (от ул. Соколовая до Соколовой горы);
- Симбирская (от ул. Крестьянская до ул. 1-я Садовая).
- Славянская пл.;
- Соборная (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);
- Соколовая (от ул. Лермонтова до ул. М. Горького);
- Соколовский переулок;
- Трудовой переулок;
- Фильтровая;
- Хвесина (от ул. Соколовая до конца улицы);
- Чернышевского (от ул. Соколовая до Соколовой горы).
Зона отключения показана на план-схеме.
Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.
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