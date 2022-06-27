План-схема

В среду два района Саратова останутся без воды на сутки. Об этом уведомляет ООО «Концессии водоснабжения – Саратов».

В предстоящую среду, 29 июня, с 6.00 до 5.30 30 июня коммунальщики проведут плановые работы на водопроводе в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду.

Для этого холодное водоснабжение будет отключено абонентам следующих улиц:

- 1-й Кооперативный пр. (от ул. Крестьянская до ул. 1-я Садовая);

- 1-й Некрасовский пр.;

- 1-й пр. Радищева (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);

- 1-я Садовая (от пр. Радищева до ул. Симбирская);

- 1-я Фильтровая;

- 2-й пр. Радищева (от ул. Соколовая до ул. 1-я Садовая);

- 2-й, 3-й и 4-й Веселые пр.;

- 32-й Стрелковой Дивизии;

- 3-й Малосоляной пр.;

- Б. Горная (от ул. Мясницкая до ул. Вознесенская);

- Б. Затонская (от ул. Соколовая до Дальнего Затона);

- Будочная;

- Веселая (от ул. Соколовая до Соколовой горы);

- Вознесенская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

- Героев Краснодона;

- Горького (от ул. Соколовая до ул. 1-я Садовая);

- Комсомольская (от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);

- Красновая;

- Лермонтова (от ул. Соколовая до дома №77а по ул. Лермонтова);

- М. Горная;

- М. Затонская;

- М. Соляная;

- Мичурина (от ул. Соколовая до Соколовой горы);

- Мясницкая (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);

- Мясницкий Овраг;

- Некрасова (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

- Октябрьская (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

- Радищева (от ул. Б. Горная до ул. 1-я Садовая);

- Рогожина (от ул. Соколовая до Соколовой горы);

- Симбирская (от ул. Крестьянская до ул. 1-я Садовая).

- Славянская пл.;

- Соборная (от ул. Б. Горная до Соколовой горы);

- Соколовая (от ул. Лермонтова до ул. М. Горького);

- Соколовский переулок;

- Трудовой переулок;

- Фильтровая;

- Хвесина (от ул. Соколовая до конца улицы);

- Чернышевского (от ул. Соколовая до Соколовой горы).

Зона отключения показана на план-схеме.

Подвоз питьевой воды будет осуществляться по заявкам районных администраций.

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