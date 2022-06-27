Вячеслав Володин

Володин: показывающие результаты школы региона надо передавать на областной уровень Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера госдумы.

Вячеслав Володин во время рабочей поездки по Саратовской области оценил решение региональных властей забрать три саратовских школы на свой уровень.

Он предложил такое же решение принять по школе №2, в прошлом воспитавшей Героев.

Кроме того, Володин призвал профильных руководителей проанализировать, какие еще образовательные учреждения нуждаются в передаче на региональный уровень.

— Посмотрите, у них весь фасад состоит из мемориальных досок. Об этом тоже надо не забывать, — отметил Володин по поводу второй школы.

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