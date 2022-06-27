Сегодня, 27 июня, на День молодежи в Саратове будет ясно и тепло. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

В Саратове температура колеблется от +15 с утра до +27 в разгар дня. На небе лишь редкие облака. Дует слабый ветер северного направления, отдельные его порывы достигают 7 м/с.

В Саратовской области установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует северной четверти, со скоростью 4 - 9 м/с. Температура воздуха колеблется от 9 до 14 градусов утром и от 24 до 29 градусов днем.

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