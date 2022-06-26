Роман Бусаргин: на расчистку русла реки Хопер направят 60 миллионов рублей

Река Хопер

На расчистку русла реки Хопер в Балашовском районе направят 60 миллионов рублей, об этом в своем Телеграм-канале заявил Роман Бусаргин.

Средства выделены в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Вячеслава Володина и депутата Госдумы Глеба Хора.

- Река Хопер – одна из красивейших рек России. Расчистка русла позволит сохранить уникальный памятник природы и качество воды. В этом году министерство природных ресурсов и экологии планирует расчистку русел рек на протяжении 2,4 км. Уже разрабатывается проектно-сметная документация на расчистку русла на реке Хопер в черте Балашова и реке Аткара у Аткарска, - рассказал Бусаргин.

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