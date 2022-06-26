В Саратове мотоциклист столкнулся с двумя иномарками

Фото: ГИБДД

Сегодня, 26 июня, в Саратове мотоциклист врезался в иномарку. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 13:40 по адресу Соколовая, 294. Мотоцикл, которым управлял 28-летний парень, столкнулся с автомобилем Toyota, а затем отлетел в Skoda.

В результате ДТП водителя мотоцикла госпитализировали.

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