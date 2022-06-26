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Общество26 июня 2022 9:15

В Балашове с утра загорелся дом с неисправной проводкой

Наталия Калинина
Фото: ГУ МЧС

Фото: ГУ МЧС

Сегодня, 26 июня, в Балашове с утра загорелся частный дом, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Возгорание было зафиксировано в 6:04 на улице Полярной. Горел частный деревянный дом. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.

Причиной пожара, по мнению специалистов, была замкнувшая электропроводка в пристройке дома. Работали на месте два экипажа.

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