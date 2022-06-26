Стройка дороги

Роман Бусаргин осмотрел строящиеся дороги в Энгельсе, о чем сообщает в своем Телеграм-канале.

На улице Колотилова продолжается ремонт дороги в Марксовском направлении. Сделано больше 4 километров. Сейчас идет работа над заключительным участком, длиной 2400 метров. Его должны сдать до 15 августа.

Ранее Роман Бусаргин посетил дома для переселенцев из аварийного жилья Летного городка, которые строятся при поддержке Владимира Путина.

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