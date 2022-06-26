В Саратовской области ищут потерявшего память пенсионера из Рязани

Фото: Лиза Алерт

Волонтеры «Лиза Алерт» ищут в Саратовской области потерявшего память пенсионера из Рязани, о чем сообщается в их группе ВКонтакте.

Пропал 67-летний Сергей Панченко поселка Шилово в округе Луховицы, в Рязанской области. По имеющимся данным, Он может находиться в Энгельсе. Пенсионера ищут с 24 июня 2022 года.

У пропавшего xудощавое телосложение, карие глаза, черные волосы. В день исчезновения на нем были синяя рубашка, синие брюки, коричневые туфли и белая кепка. Пенсионер может страдать провалами в памяти.

Координатор поисков Лемешева, инфорг Лимура (Наталья), с которой можно связаться по телефону 8 920 996 31 13.

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