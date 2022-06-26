В Саратове пьяный мужчина пострадал в подожженной заброшке

Пожар
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Саратове пьяный мужчина пострадал на пожаре в расселенном доме, об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Возгорание было зафиксировано по адресу Комсольская, 12 в 2.18. Горел расселенный двухэтажный кирпичный дом с цокольным этажом. Наиболее вероятной причиной пожара специалисты называют неосторожное обращение с огнем: в заброшенный дом часто приходили посторонние.
На пожаре к медикам обратился 55-летний мужчина. Он был пьян м получил ожоги. На месте работали три пожарных расчета.
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