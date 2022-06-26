На «Розе ветров-2022» устроили салют

Салют в Саратове
Вчерашний праздник выпускников «Роза ветров-2022» завершился салютом. Как сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале, праздник собрал более 10 тысяч человек.
- Саратовская область - территория активных и успешных юношей и девушек. Именно для них на Театральной площади прошел этот прекрасный праздник.
Поздравляют всех выпускников региона! Пусть ваши мечты сбудутся. В добрый путь! – пожелал Бусаргин.
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