На «Розе ветров-2022» устроили салют

Салют в Саратове

Вчерашний праздник выпускников «Роза ветров-2022» завершился салютом. Как сообщает Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале, праздник собрал более 10 тысяч человек.

- Саратовская область - территория активных и успешных юношей и девушек. Именно для них на Театральной площади прошел этот прекрасный праздник.

Поздравляют всех выпускников региона! Пусть ваши мечты сбудутся. В добрый путь! – пожелал Бусаргин.

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