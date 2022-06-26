В Саратове из-за проводки на чердаке загорелся дом на 2 семьи

Сегодня ночью, 26 июня, в Саратове загорелся деревянный дом на 2 семьи, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло по адресу Посадского, 138 в 0:39. Там горел двухквартирный деревянный дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, горела кровля. По предварительным данным, замкнула проводка на чердаке.

На месте работали три пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.