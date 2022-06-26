На сегодня, 26 июня, в Саратовской области еще 64 человека заразились коронавирусом за сутки. Всего в регионе обнаружено 254 636 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 14 лет — 14;
- 15-29 лет — 5;
- 30-49 лет — 14;
- 50-64 лет — 11;
- 65 и старше — 20.
С пневмонией поступили 16 человек, с признаками ОРВИ — 48.
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