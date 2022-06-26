В Саратове стоит тихая и теплая погода

Сегодня, 26 июня, в Саратове установилась тихая и теплая погода. Об этом сообщают специалисты Приволжского УГМС.

В Саратове температура колеблется от +24 до +30 градусов днем. На небе редкие облака. Дует северо-восточный ветер, отдельные порывы которого достигают 11 м/с.

В Саратовской области малооблачно, без осадков. Ветер дует северо-западный, со скоростью 8 - 13 м/с. Температура воздуха колеблется от 20 до 25 градусов.

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