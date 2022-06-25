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Общество25 июня 2022 16:25

Жители Саратова до ночи остались без воды

Коммунальщики обещают вернуть воду в полночь
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Жители Саратова до ночи остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

Сегодня, 25 июня, жители центра Саратова остались без воды.

По данным организации, холодное водоснабжение ограничили в Октябрьском ущелье, на улицах Шелковичной (181-193), Соловьиной, Зеленой Долине, Светлой, Серебряном ручье, Пристанской, Чапаева (219-272) и 1-м Магнитном проезде. Кроме того, воды нет в квадрате улиц Разина - Большая Садовая - Новоузенская - 2-я Садовая.

Коммунальщики обещают вернуть воду в полночь.

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