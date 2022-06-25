Автомобиль пожарного расчёта

Из-за пьяного курильщика в Саратове эвакуировали 26 жильцов. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 25 июня, в Саратове горел девятиэтажный дом в Заводском районе города.

Сообщается, что горела квартира на 7 этаже в доме №32 на Барнаульской улице. Квартира в 30 кв. метров выгорела полностью, на месте работали три пожарных расчета. По информации ГУ МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Из дома было эвакуировано 26 жильцов, пострадавших нет.

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