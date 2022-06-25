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Политика25 июня 2022 16:11

На территории Украины погиб старший лейтенант из Саратовской области

Евгений Бадиков
Григорий Березин

Григорий Березин

На территории Украины погиб старший лейтенант из Саратовской области. Об этом сообщает Администрация Турковского района

Сегодня, 25 июня, в Турковском районе простились со старшим лейтенантом Григорием Березиным.

— Григорий с честью и мужеством выполнил свой воинский и гражданский долг. До последних секунд своей жизни он остался верен присяге», — выразили соболезнования родным и близким Григория Березина врио губернатора области Роман Бусаргин и глава района Алексей Никитин.

Соболезнования родным и близким Григория Березина выразили врио губернатора Роман Бусаргин и глава района Алексей Никитин.

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