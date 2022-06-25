Григорий Березин

На территории Украины погиб старший лейтенант из Саратовской области. Об этом сообщает Администрация Турковского района

Сегодня, 25 июня, в Турковском районе простились со старшим лейтенантом Григорием Березиным.

— Григорий с честью и мужеством выполнил свой воинский и гражданский долг. До последних секунд своей жизни он остался верен присяге», — выразили соболезнования родным и близким Григория Березина врио губернатора области Роман Бусаргин и глава района Алексей Никитин.

Соболезнования родным и близким Григория Березина выразили врио губернатора Роман Бусаргин и глава района Алексей Никитин.

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