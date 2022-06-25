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Общество25 июня 2022 7:01

Жители Ленинского района Саратова остались без воды

Воду дадут в 17:00
Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Жители Ленинского района Саратова остались без воды. Об этом сообщает ООО «КВС».

По данным организации, холодное водоснабжение ограничено у абонентов по адресам: ул Тархова, от Лебедева-Кумача до пр. Строителей (нечетная сторона); ул. Лебедева-Кумача, 79, 81.

Причиной временного отключения стало устранение повреждений на городском водопроводе по улице Тархова.

Воду дадут в 17:00.

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