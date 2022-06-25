Фото: ГИБДД

На подъезде к Саратову мужчина слетел с трассы в кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 24 июня, на подъезде к Саратову произошло ДТП.

В 16:20, на подъезде к Саратову в двух километрах от а/д Сызрань Саратов Волгоград 60-летний водитель «Лады Гранта» слетел с дороги в кювет. Мужчина получил травмы и был госпитализирован.

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