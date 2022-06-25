Фото: ГИБДД

В Энгельсе внедорожник сбил подростка на велосипеде. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 24 июня, в Энгельсе произошло ДТП. На ул.Тельмана, рядом с домом номер 3, кроссовер Lexus под управлением 44-летней женщины сбил 12-летнего велосипедиста.

Подросток госпитализирован в больницу.

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