Вячеслав Володин и Роман Бусаргин

Вячеслав Володин и Роман Бусаргин ознакомились с ходом капремонта в школах Саратова. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников Вячеслава Володина.

Вчера, 25 июня, Вячеслав Володин вместе с врио губернатора Романом Бусаргиным ознакомились с ходом капитального ремонта в школах города. 1 сентября двери для учеников откроет 6 обновленных школ в Саратове – в 5 из них идет реконструкция и капремонт и одну возводят в микрорайоне Иволгино. В новом учебном году появятся 2 тысяч новых ученических мест.

В 3-й гимназии проведено усиление фундамента, заменены все инженерные коммуникации, ремонтируют и утепляют фасад, идет внутренняя отделка помещений. Фактически это будет новая школа.

Капитальный ремонт идет за счет федеральных средств, а регион и город взяли на себя благоустройство территории.

Вячеслав Володин отметил, что это хороший пример объединения возможностей города, области и федерального центра и поддержал Романа Бусаргина за эту инициативу.

В школе №2 – «школе Героев» – также идет капитальный ремонт, который закончат к новому учебному году.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.