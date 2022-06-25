фото: Городской парк

Сегодня, 25 июня, в Саратове будет тепло и облачно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

В Саратове прогнозируется облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер дует северо-восточный со скоростью 5 м/с, с отдельными порывами до 13 м/с. Температура воздуха составит от +17 градусов с утра до +28 градусов днем.

В Саратовской области будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха составит от +18 градусов утром до +28 градусов в разгар дня.

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