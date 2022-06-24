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Происшествия24 июня 2022 17:07

В Ленинском районе в ДТП пострадал 15-летний подросток

Наталья Иванова
фото: региональная Госавтоинспекция

фото: региональная Госавтоинспекция

В Ленинском районе в ДТП пострадал 15-летний подросток. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, на улице 4-й Мало-поливановский тупик, 24 произошло столкновение мотоцикла, которым управлял 15-летний подросток, и автомобиля ВАЗ-21099, за рулем которого был 31-летний мужчина.

В результате ДТП пострадавшего подростка доставили в больницу.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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