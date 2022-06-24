фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Вынесен приговор женщине, совершившей ДТП в Петровском районе, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

16 мая 2021 года в 17:10 на 536 километре автодороги Р-158 со стороны Пензы в сторону Саратова 30-летняя жительница Московской области, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», решила совершить обгон автомобиля «Фредлайнер». В ходе маневра последняя выехала на встречную полосу проезжей части, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением мужчины. Водитель автомобиля ВАЗ-2114, потеряв управление от столкновения, выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем «Фредлайнер». В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114, его супруга, а также двое их детей.

Подсудимой назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, а также 3 года лишения права на управление транспортными средствами.

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