фото: СУ СК РФ по Саратовской области

Замминистра сельского хозяйства Саратовской области признана виновной в злоупотреблении должностных полномочий. Об этом сегодня, 24 июня, сообщает СУ СК РФ по Саратовской области.

В 2019 году замминистра сельского хозяйства Саратовской области уничтожила приказ о возврате в бюджет Саратовской области субсидии, выданной в 2018 году сельхозтоваропроизводителю, так как получатель не выполнил целевых показателей по увеличению объема производства молока и молочной продуктивности коров в 2018 году. В результате этого организация не вернула в бюджет Саратовской области денежные средства, полученные в качестве субсидиарной выплаты в сумме более 1 миллиона рублей.

Кроме того, с апреля 2019 года по декабрь 2020 года замминистра организовала заключение новых соглашений на предоставление данной организации субсидий, что противоречило действующему в данной области законодательству РФ. Общая сумма незаконно полученных субсидий сельхоз организацией составила более 6,8 миллиона рублей.

Противоправные действия должностного лица выявлены сотрудниками УФСБ России по Саратовской области.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.