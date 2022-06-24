Володин предложил сформировать концепцию благоустройства Вольска

фото: архив КП
Володин обратился к властям Вольска и предложил сформировать концепцию благоустройства города. Об этом сегодня, 24 июня, Председатель Госдумы сообщил в своем Телеграм-канале.
Вячеслав Володин обсудил с жителями Вольска продолжение программы благоустройства и предложил сформировать программу развития города.
Вольск – единственный город в Саратовской области, имеющий статус исторического поселения. В последние годы при поддержке Вячеслава Володина были благоустроены пешеходные зоны, реконструирован парк, спортивные сооружения, строится пляж.
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