Володин предложил сформировать концепцию благоустройства Вольска

фото: архив КП

Володин обратился к властям Вольска и предложил сформировать концепцию благоустройства города. Об этом сегодня, 24 июня, Председатель Госдумы сообщил в своем Телеграм-канале.

Вячеслав Володин обсудил с жителями Вольска продолжение программы благоустройства и предложил сформировать программу развития города.

Вольск – единственный город в Саратовской области, имеющий статус исторического поселения. В последние годы при поддержке Вячеслава Володина были благоустроены пешеходные зоны, реконструирован парк, спортивные сооружения, строится пляж.

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