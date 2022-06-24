фото: архив КП Фото: Павел КЛОКОВ

Роспотребнадзор назвал 11 родников в Саратове, воду из которых пить нельзя.

Сегодня, 24 июня, пресс-служба администрации Саратова опубликовала данные управления Роспотребнадзора о результатах проб воды в родниках регионального центра, бравшихся с марта этого года.

Как установили эксперты, нормам не соответствует вода из следующих источников в Саратове:

- родник на 6-м Динамовском проезде в Заводском районе (не соответствует по санитарно-химическим и микробиологическим показателям);

- родник на улице Штейнберга в Заводском районе у ГУЗ «СОПБ Святой Софии» (не соответствует по микробиологическим показателям);

- родник «Мочиновский», поселок Мочиновка в Заводском районе (не соответствует по санитарно-химическим и микробиологическим показателям);

- родник на 7-м Динамовском проезде (Верхняя Стрелковка) в Заводском районе (не соответствует по микробиологическим показателям);

- родник на 8-й Дачной в Ленинском районе (не соответствует по микробиологическим показателям);

- родник на улице Шелковичной во Фрунзенском районе (не соответствует по санитарно-химическим показателям);

- родник на 9-й Дачной у Андреевских прудов в Ленинском районе (не соответствует по санитарно-химическим показателям);

- родник «Поющий» на 10-й Дачной в Ленинском районе (не соответствует по санитарно-химическим показателям);

- родник «Богатырский» около детского лагеря «Родничок» в Ленинском районе (не соответствует по санитарно-химическим показателям);

- родник «Серебряный» на 4-й Дачной у лагеря «Родничок» в Ленинском районе (не соответствует по санитарно-химическим показателям);

- родник на 2-й Дачной около оздоровительного лагеря в Ленинском районе (не соответствует по микробиологическим показателям).

- Повышенная общая жесткость свидетельствует о высоком содержании солей кальция и магния. Длительное употребление воды с повышенной общей жесткостью может вызвать поражение пищеварительной и мочевыделительной систем. Несоответствие по микробиологическим показателям свидетельствует о наличии бактерий. Употребление родниковой воды, не соответствующей предъявляемым санитарным требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, может повлечь возникновение инфекционных и неинфекционных заболеваний, - объяснили в надзорном ведомстве.

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