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Общество24 июня 2022 15:11

В Саратове пройдут традиционные ярмарки выходного дня

Наталья Иванова
фото: архив КП

фото: архив КП

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 25 июня, в Саратове пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Продукцию местных товаропроизводителей можно будет купить на сельхозрынке в Юбилейном, в Елшанке (Московское шоссе, 61) и Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская).

На Театральной площади в связи с проведением «Розы ветров» торговля осуществляться не будет.

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