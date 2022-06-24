фото: архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 25 июня, в Саратове пройдут традиционные ярмарки выходного дня. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Продукцию местных товаропроизводителей можно будет купить на сельхозрынке в Юбилейном, в Елшанке (Московское шоссе, 61) и Заводском районе (на пересечении улиц Пензенская и Томская).

На Театральной площади в связи с проведением «Розы ветров» торговля осуществляться не будет.

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