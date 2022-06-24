фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Вечер пятницы саратовцы проводят в пробках. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию в городе на 8 баллов из 10.

Сегодня вечером на улицах Саратова образовались серьезные дорожные заторы. Наибольшие затруднения наблюдаются на улице Чернышевского и спуске к ней по Радищева от улицы Мичурина, участке Горького от Рабочей до Мичурина, а также на Соляной, Большой Горной и Лермонтова. Непросто доехать домой с работы из центра в Заводской район от пересечения с Верхней по улице Орджоникидзе.

Красным цветом окрашены магистрали и в Ленинском районе: улицы Панфилова, Гвардейская, Олимпийская, Тургенева и Сокурский тракт, кольцо НИИ, участки проспекта Строителей и Антонова.

Также затруднено движение на Усть-Курдюмской в дачном направлении, что традиционно для вечера пятницы.

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