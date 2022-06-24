На сегодняшний день, 24 июня, в Саратовской области обнаружено пять очагов бешенства. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник управления ветеринарии регионального правительства Алексей Молчанов.

Очаги бешенства зарегистрированы в Аркадакском, Ртищевском, Марксовском, Петровском и Питерском районах.

Против бешенства было привито 206 тысяч животных, в том числе почти 29 тысяч собак и 25,5 тысячи кошек. Пункты по вакцинации животных действуют до конца июня. Прививки бесплатны, - рассказал Молчанов.

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