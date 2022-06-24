Житель Саратовской области чуть не лишился трех автомобилей из-за пьяного вождения. Приставы угрожали отобрать транспорт, если он не погасит штраф. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Все началось с того, что житель села Усть-Курдюм был задержан сотрудниками Госавтоинспекции за управление автомобилем в нетрезвом виде. Суд лишил его прав и назначил штраф в размере 30 тысяч рублей, однако нарушитель платить не стал и на него завели исполнительное производство.

Пришлось привлечь приставов, которые выяснили, что у должника имеются три автомобиля: «Шевроле Нива», «Джили Эмгранд» и «ВАЗ-2106». На них был вынесен запрет на осуществление регистрационных действий. Лишь после этого мужчина погасил штраф.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.