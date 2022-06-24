Фото: СУ СКР

У заброшенного фонтана нашли тело мужчины с разбитой головой. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 24 июня, в сквере на перекрестке Челюскинцев и Чернышевского обнаружили труп мужчины. Тело мужчины 57 лет лежало рядом с заброшенным фонтаном, на голове погибшего были ссадины и кровоподтеки.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. Причина смерти станет известна после вскрытия.

Напомним, совсем недавно «КП-Саратов» писала о заброшенном фонтане, рядом с которым и было обнаружено тело.

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