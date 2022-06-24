С начала года в Саратове отловили более 1300 бродячих собак, об этом заявил в рамках пресс-конференции начальник управления ветеринарии регионального правительства Алексей Молчанов.

На сегодня в Саратове отловили 1321 животное, а всего в регионе 1753 животных.

- Сейчас у всех районов региона заключены договоры со специализированными организациями, которые занимаются отловом, - рассказал Молчанов.

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