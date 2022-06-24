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В Саратове вновь дорожают огурцы и шоколадные конфеты. Об этом стало известно из исследования Саратовстат.

По данным на 17 июля, за неделю сильнее всего в цене выросли огурцы – на 7,62 процента, картофель показал рост стоимости на 2,92 процента, а шоколадные конфеты – на 2,03 процента.

Сезонные овощи подешевел. Капуста стала дешевле на 8,26 процента, помидоры на 8 процентов, свекла на 4,06 процента, а бананы на 2,48 процента. Немного подешевел и сахар - около полутора процентов.

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