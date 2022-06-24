На стройке в Ленинском районе рабочего придавило бетонной плитой

Фото: СУ СК - Саратов
Сегодня, 24 июня, на стройке в Ленинском районе Саратова рабочего придавило бетонной плитой, в СУ СК по региону сообщили о начале доследственной проверки.
По предварительным данным, инцидент произошел днем на строительной площадке на улице Лунной. 46-летним рабочий, нанятый подрядчиком, разбирал форму по отливу бетонных плит и часть ее рухнула на него. Пострадавший доставлен в больницу.
Следователями СК проведен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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