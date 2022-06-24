В Саратове изменили маршрут автобуса на 10 дней, о чем сообщила городская администрация.

27 июня, с 8:00 введут десятидневное ограничение движения по 7 июля. Прекроют участок проезжей части по Проспекту Героев в районе пересечения с улицей Трнавской (со стороны 6 микрорайона). Там проводятся ремонтные работы ПАО «Т-Плюс».

Городской автобусный маршрута №5 будет объезжать это место, С Проспекта Героев автобус повернет на улицу Трнавскую, оттуда на дублирующую Проспект Героев дорогу с выездом на дублирующую Набережную Леонова дорогу, затем он поедет на Проспект Героев мимо остановки «Экоярмарка» и вернется на обычный маршрут по Набережной Леонова.

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